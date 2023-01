(Di martedì 17 gennaio 2023) Oggi è andata in onda una nuovadi Una, la soap opera spagnola trasmessa nel pomeriggio di Canale 5 subito dopo Beautiful. Per una qualche ragione non siete riusciti a vederla e state cercando orafare per guardarla? Niente paura, vi spieghiamo con questa semplice guidariladi Unadel 17 Gennaio. Bene, bando adesso alle ciance e cominciamo subito.ladi Unadel 17 Gennaio Ladi Unaè disponibile sia in TV che e in streaming. Si tratta,è facile intuire, di due soluzioni molto diverse ...

Corriere Delle Alpi

" Pelé good, Maradona better, George Best ":al limite, costellata da debolezze e giochi di prestigio palla al piede. Ripercorriamo ladi Best attraverso i successi, le frasi, gli aneddoti e i tracolli che lo hanno reso uno dei ...Dalle colonne di TV Sorrisi e Canzoni la conduttrice, interpellata proprio sulla suaprivata, in qualche modo ha rotto il silenzio, cercando di mettere a tacerevolta e per tutte le voci sul ... Adriano, una vita passata dietro la pompa di benzina a Trichiana, «Vado via, ma col magone» Dog Gone, disponibile su Netflix, racconta dell'amicizia tra Gonker e Fielding e dei giorni di ricerca quando l'animale scompare sugli Appalachi.“Riaprire un teatro è come aprire un giardino, al cui centro si trova un grande albero. Le radici del teatro sono antiche come l’umanità: ritualità, festa, gioco. Riaprire un teatro significa generare ...