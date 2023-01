Una telefonata a “Donna Franca” | la madre del piccolo Giuseppe Di Matteo ucciso da Matteo Messina Denaro

AGI - Agenzia Italia

... il portiere Nikita Contini : 'Appena ricevuta lanon ci ho pensato un secondo ad accettare, coinvolto dal progetto ed è un piacere poter fare parte di questo gruppo inpiazza storica. ...Il cantautore scriveballata molto grignanesca sul padre, sul loro difficile rapporto, suche rompe anni di silenzio (no che non sto male/verrai o no al mio funerale). La canzone c'... Una telefonata di 8 minuti può regalare la felicità I poliziotti sono stati allertati dai colleghi della Sala Operativa che pochi istanti prima avevano ricevuto la telefonata del proprietario di una moto di grossa cilindrata ...