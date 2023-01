Una gran voglia di vivere | il film con Fabio Volo e Vittoria Puccini | dal 5 febbraio su Prime Video

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Unadi, il nuovoliberamente tratto dall’omonimo romanzo, edito in Italia da Mondadori Libri S.p.A., scritto da, che ne è anche protagonista insieme a, sarà disponibile dal 52023 in esclusiva su. La pellicola, diretta da Michela Andreozzi, narra la storia di una coppia, quella formata da Anna e Marco, apparentemente arrivata al capolinea, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Andreozzi insieme ae a Filippo Bologna. Nel cast Paola Tiziana Cruciani, Rocio Munoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo ...