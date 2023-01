Agenzia ANSA

Nelladi lunedì 16 gennaio è stata annunciatamodifica al regolamento della kermesse musicale che andrà in onda dal 7 all'11 febbraio . Festival di Sanremo 2023: com'è cambiato il ...caldissima a Melbourne, non solo per le condizioni meteo. Il Day 2 del tabellone femminile è quello in cui scendono in campo cinque italiane, dopo che Elisabetta Cocciaretto è stata ... Messina Denaro, Meloni a Palermo: 'E' una giornata storica' - Politica Tutti i risultati e marcatori delle partite della tredicesima giornata del campionato di Serie B femminile. Le prime due della classe iniziano l’anno con una vittoria. Classifica Il 2023 del campionat ...Meravigliosa mattinata di sport e inclusione, domenica mattina al Palavigarano, dove si è svolta la prima giornata del campionato Baskin Emilia-Romagna 202223, ai quali hanno partecipato Scuola Basket ...