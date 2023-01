una 17enne dello zimbabwe è morta dopo essere stata morsa da un mamba nero durante una lezione - mel

(Di martedì 17 gennaio 2023) Melody Chiputura Estratto dell'articolo di www.leggo.it Una studentessa di 17 anni èda ununa, mentre si trovava in classe . Il morso è stato letale e ha causato il decesso della ragazza in pochi ...

SondrioToday

... è un atto dovuto in quanto nel pomeriggio di martedì è prevista l'autopsia sul corpo dellaper chiarire le cause del decesso. Sempre pomeriggio dovrebbe tenersiriunione del risk ...... secondo quanto si è appreso, è un atto dovuto in quanto nel pomeriggio è prevista l'autopsia sul corpo dellaper chiarire le cause del decesso. Sempre oggi pomeriggio dovrebbe tenersi... Soccorrono una 17enne ubriaca, lei li prende a schiaffi e pugni Alcuni medici dell'ospedale di Castrovillari - 4 secondo le indiscrezioni - sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nell'ambito dell'indagi ...La Procura di Castrovillari, nel cosentino, ha aperto un’inchiesta sulla morte della 17enne Marta Azzaro (QUI), deceduta nella notte di domenica scorsa, a casa sua, e per un malore, dopo esser stata d ...