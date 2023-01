Un progetto gratuito di sostegno alle persone fragili e sole del territorio Giada Lonati di Vidas spiega come quando e perché e lancia la campagna solidale

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 gennaio 2023) Li chiamano malati invisibili e sonocon più patologie, croniche e complesse. Sono per lo più anziani, hanno un quadro clinico tendenzialmente stabile. Ma hanno bisogno di una costante supervisione medica, per tutti i piccoli e grandi problemi che costellano la quotidianità. Unsenza il quale inevitabilmente questi malati finiscono per fare dentro e fuori dall’ospedale. Leggi anche › Welfare: quanto costa offrire assistenza agli anziani? Un problema in forte crescita A rientrare in questo profilo oggi in Italia si calcola siano circa 1 milione e 800mila. «E i numeri possono solo aumentare, visto che, ad esempio, in Lombardia per ogni 100 ragazzi under 14 ci sono 170 adulti over 75» ...