Un Posto al Sole | Nunzio finirà in carcere?

Tv Sorrisi e Canzoni

Rai 3, Unal: 1.752.000 spettatori (7,9%);. La7, Otto e mezzo: 1.746.000 spettatori (7,8%);. Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.640.000 spettatori (7,5%);. Italia 1, NCIS: 1.386.000 ...Le mafie di oggi sparano di meno e cercano sempre di più unalnell'economia, nella gestione dei fondi pubblici, nei settori sussidiati, nelle speculazioni immobiliari. Alle pallottole ... Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 gennaio 2023 Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo nostrano ideato da Wayne Doyle, in merito alle ...Le mafie di oggi alle pallottole preferiscono l'arma soft della corruzione. Ecco allora una modesta proposta (dal blog di Mario Portanova) ...