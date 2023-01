Un giovane scomparso nel nulla | quando l’ombra di Messina Denaro arrivò fino a Bergamo

(Di martedì 17 gennaio 2023) La prima pista battuta dagli inquirenti fu quella dell’allontanamento volontario. Ma cinque anni dopo, le parole dell’allora procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, Tommaso Buonanno, contestualizzarono in modo del tutto diverso la scomparsa di Michele Rodriguez Larreta, 29 anni, padre sudamericano e madre bergamasca, di Torre Boldone. “In Bergamasca – dichiarò il magistrato – si stanno svolgendo le indagini connesse all’omicidio Larreta e sono oggetto di indagine gli appartenenti ad altra famiglia mafiosa, quella di. Lo sfondo nel quale opera questa famiglia è quello del traffico internazionale di stupefacenti, di hashish in particolare, che interessa il territorio di”. Parole testuali, pronunciate nel 2016 di fronte alla commissione nazionale antimafia. Larreta, residente a Valencia, ...

