Un femminicidio di ' serie b' A Sanremo si parli di Saman

(Di martedì 17 gennaio 2023) A febbraio comincerà il processo per l'omicidio della 18enne pachistana. L'appello dell'associazione "Senza Veli sulla Lingua": "Un ricordo dial Festival. Pene esemplari per gli imputati"

Radio Città Fujiko

a Trani, uccide la moglie e si impicca. L'omicidio di Teresa Di Tondo, e il ... Secondo quanto appurato l'uomo avrebbe colpito la moglie con unadi coltellate , almeno quattro, all'...... auto finisce in un canale: tre morti e un ferito L'ENNESIMORoma, un'avvocatessa ...di ergastoli il boss li ha avuti anche nei processi Omega e Arca che hanno fatto luce su unadi ... Quello di Martina Scialdone si aggiunge ai femminicidi con armi ... Terzo femminicidio del 2023: a Trani un 52enne ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita, tragica scoperta della figlia ...Un allarme non colto, una richiesta di aiuto non ascoltata. Poi la tragedia. Una serie di segnali che se recepiti forse avrebbero potuto salvare Martina Scialdone, l'avvocatessa di 34 anni uccisa… Leg ...