Un concentrato di salute in un unico agrume | studio del Crea pubblicato su rivista internazionale

(Di martedì 17 gennaio 2023) Undiin un, arricchito con antocianine e licopene, due tra i composti antiossidanti bioattivi piu’ importanti per laumana, in grado di proteggere da numerose patologie, dalle cardiovascolari alle tumorali, dall’obesita’ al Parkinson. Questo l’importante risultato conseguito dal, con il suo centro di Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (OFA), e appenasullaFrontiers in Plant Science “A dual sgRNA-directed CRISPR/Cas9 construct for editing the fruit-specific b-cyclase 2 gene in pigmented citrus fruits”. Grazie alla tecnica del genome editing sono stati migliorati per la prima volta i caratteri qualitativi degli agrumi, realizzando frutti ad elevato ...