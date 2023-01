Ultras | Daspo in arrivo

...degliriminesi dovranno stare lontani dagli spalti per 3 anni; gli altri tre supporters biancorossi sono invece destinatari di sanzioni più gravi, perché già destinatari, in passato, di. ...Sanzioni più dure inflitte ai cinquebiancorossi, alcuni dei quali già destinatari in passato di. Due provvedimenti hanno infatti durata di 5 anni con la prescrizione dell'obbligo di ...Il Napoli resterà 2 mesi senza i propri tifosi in trasferta, dopo gli scontri tra ultras sull'A1. Sentiamo le parole dell'avvocato Coppola.Il questore di Forlì-Cesena, Lucio Aprile, ha emesso otto provvedimenti Daspo a carico di cinque tifosi riminesi e tre cesenati, già indagati per rissa aggravata a seguito degli scontri dello scorso 8 ...