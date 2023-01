Ultim’ora | annuncio di Giuntoli | confermate due trattative del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il Napoli è pronto a fare il suo esordio in Coppa Italia, gli azzurri sono pronti a sfidare la Cremonese per gli ottavi di finale, la vincente sfiderà la Roma ai quarti. Gli azzurri vengono da un risultato entusiasmante contro la Juventus, i grigiorossi, invece, dopo l’ennesima sconfitta hanno esonerato il tecnico Massimiliano Alvini e, dunque, oggi farà il suo esordio Davide Ballarini. In particolare, nel prepartita, ai microfoni di Mediaset è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Cristiano, queste le sue parole importanti: “Sognate l’accoppiata Scudetto e Coppa Italia come nel 1987? In questo momento stiamo pensando a fare una bella partita contro la Cremonese. Gli obiettivi sono talmente lontani che non ci stiamo pensando. Pensiamo a fare bene nel quotidiano. In campionato 9 punti sul Milan e 10 sulla Juventus e sull’Inter sono una buona ...