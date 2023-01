Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Kiev | “Oltre 9mila civili uccisi da inizio guerra”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono più diche sono rimastiinda quando, lo scorso 24 febbraio, laha iniziato la sua invasione. Lo ha dichiarato il capo dello staff presidenziale ucraino Andriy Yermak intervenendo al World Economic Forum a Davos, precisando che tra le vittime si contano 453 bambini. Ieri l’ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva parlato di circa 7mila vittimenellain. Yermak ha quindi accusato ladi aver commesso “80mila crimini” e ha promesso che ”non dimenticheremo un singolo atto di tortura o di vita che è stata presa”. Ribadendo la volontà dell’di creare un tribunale speciale internazionale per giudicare i leader ...

Si parla di Roberto D'Aversa come tecnico in pole position, anche se nelleore sarebbero ... tutte ledi benitez salernitana allenatore Leggi i commenti Calcio: tutte le[ { "@...Ecco il comunicato del club granata sulle condizioni del difensore centrale: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIndividuato e perquisito per tutta la notte il covo in provincia di Trapani dove il superlatitante ha trovato riparo negli ultimi tempi insieme ...Sebbene sia stato rilasciato da vari mesi, iOS 16 continua a essere pieno zeppo di bug, come testimoniato dalle tante segnalazioni in Rete.