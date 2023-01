Ultime Notizie – Terremoto L’Aquila | Comune chiede a famiglie spese legali per 18mila euro 

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ildeli soldi alledelle vittime deldel 6 aprile 2009 a seguito della sentenza dello scorso ottobre, che ha suscitato sdegno in tutta Italia, con la quale il giudice del Tribunale civile ha attribuito il 30% di colpa ai morti nella palazzina di via Campo di Fossa 6/B perché hanno avuto una “condotta incauta di trattenersi a dormire” in casa. E i familiari delle vittime si risentono e protestano indignati. I familiari delle vittime, nel procedimento per la richiesta di danni, avevano tirato in ballo anche ildelperché “aveva rilasciato il certificato di abitabilità dell’edificio, nonostante le difformità” tra il fabbricato realizzato e quello progettato. Il giudice, nella sentenza in cui ha condannato a ...