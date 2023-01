Ultime Notizie – Russia | Putin | “Pil sceso solo del 2 | 5% | aumentata produzione petrolio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il Pil dellaè calato nel 2022del 2,5 per cento. Lo ha rivendicato il presidente Vladimirsottolineando che era invece previsto un crollo del 20. “Secondo i dati del ministero per lo Sviluppo economico, il Pil delladel 2,1 per cento fra gennaio e novembre, quando si prevedeva, anche fra i nostri economisti, per non parlare di quelli all’estero, di un calo del dieci per cento, del 15 o perfino del 20. Per l’intero 2022 è invece atteso un calo del 2,5 per cento”, ha affermato in una riunione in video conferenza dedicata all’economia. Il deficit della, pari al 2,3 per cento del Pil, è il più contenuto fra i Paesi G20. “Le dinamiche in corso sono migliori di quanto molti esperti avessero previsto”, ha aggiunto. Il complesso ...