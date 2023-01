Ultime Notizie Roma del 17-01-2023 ore 19 | 10

(Di martedì 17 gennaio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Andiamo in Sicilia in apertura Perché i carabinieri del Ros E la procura di Palermo hanno individuato il covo del Boss Matteo Messina Denaro arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo via Campobello di Mazara nel Trapanese paese del favo Riza Giovanni Luppino finito il marito insieme a capo mafia Il nascondiglio è nel centro abitato le ricerche sono state coordinate dal Procuratore aggiunto Paolo Guido che ha partecipato personalmente alla perquisizione del Covo durata tutta la notte non è ancora noto cosa sia stato trovato all’interno centro di 11000 abitanti in provincia di Trapani Campobello ea soli 8 km da Castelvetrano paese di origine di Messina limitazione del corvo e la sua perquisizione sono tappe fondamentali nella ricostruzione della ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non crede che la Russia possa usare un'arma nucleare: 'Io ritengo che non sia vantaggioso per loro. Per questo non cicredo molto'. Intanto soldati ucraini sono ...Il maltempo sta investendo nelleore tutta la Campania, costringendo la Protezione civile a diffondere l'allerta meteo arancione sulla regione per le prossime 24 ore. Il rischio idrogeologico ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Zelensky attende Meloni a Kiev: "Primo ministro concreto" Nel corso del ‘Tg Sport’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sulla trattativa per Azzedine Ounahi.Mentre al Nazareno si continua a perdere tempo in vista del congresso che dovrà eleggere il prossimo segretario del Pd c’è un politico che proprio con le mani in mano non riesce a stare e che da mesi ...