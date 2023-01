Ultime Notizie Roma del 17-01-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023)dailynews radiogiornale informazione buona pomeriggio dalla redazione a microfono Giuliano cronache un’apertura i carabinieri del Ros E la procura di Palermo ha individuato il covo del Boss Matteo Messina Denaro arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo e a Campobello di Mazara nel Trapanese paese delle favoreggiatore Giovanna Luppino finito in manette insieme al capo mafia Il nascondiglio è nel centro abitato le ricerche sono state coordinate dal Procuratore aggiunto Paolo Guido che ha partecipato personalmente alla perquisizione del Covo durata tutta la notte non è ancora noto cosa si trovava all’interno centro di 11000 abitanti in provincia di Trapani Campobello ea soli 8 km da Castelvetrano paese di origine di Messina l’individuazione del corvo e la sua perquisizione sono tappe fondamentali nella ricostruzione della latitanza del capo mafia e non solo ...