Ultime Notizie Roma del 17-01-2023 ore 16 | 10

(Di martedì 17 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si trova in Abruzzo Matteo Messina Denaro il capo mafia arrestato a Palermo dopo una latitanza di 30 anni già nella serata il boxer atterrato all’aeroporto di Pescara con un volo militare quindi è stato portato nel carcere dell’Aquila struttura di massima sicurezza dove peraltro c’è un centro oncologico in Sicilia Intanto gli inquirenti hanno individuato e perquisito il covo del Padrino era Campobello di Mazara paese poco distante dal suo Castelvetrano all’interno molti profumi abiti firmati mobili di nessuna arma tutto in casa il medico Alfonso Tamburello 70 anni in pensione fino a qualche mese fa vedo ancora Andrea Bonafede l’uomo di cui superlatitante ha preso l’identità Intanto è stato trovato e perquisito il covo le mie coordinate dal Procuratore aggiunto Paolo guidano portato ...