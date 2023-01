Ultime Notizie Roma del 17-01-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e martedì 17 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno i carabinieri del Ros E la procura di Palermo ha individuato il covo del Boss Matteo Messina Denaro arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo via Campobello di Mazara nel Trapanese paese del favoreggiatore Giovanni Luppino finito Siamo a capo mafia Il nascondiglio è nel centro abitato le ricerche sono state coordinate dal Procuratore aggiunto Paolo Guido che ha partecipato personalmente alla perquisizione del Covo durata tutta la notte non è ancora noto cosa sia stato trovato all’interno centro di 11000 abitanti in provincia di Trapani Campobello ea soli 8 km da Castelvetrano paese di origine di Messina l’individuazione del corvo e la sua perquisizione sono tappe fondamentali nella ricostruzione della latitanza del capo ma e non solo diversi pentiti ...