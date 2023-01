Ultime Notizie Roma del 17-01-2023 ore 14 | 10

(Di martedì 17 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale con Messina Denaro abbiamo catturato l’ultimo stagista responsabile delle stragi del 1992 93 e viene saldato un debito con le vittime lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia durante la conferenza stampa dei Carabinieri siamo particolarmente orgogliosi del Lavoro portato a termine che conclude un lavoro lungo e delicatissima aggiunto il magistrato sottolineando l’importanza cruciale delle intercettazioni per l’esito dell’operazione le condizioni di salute di Messina Denaro sono state definite compatibili con la reclusione in carcere c’è stata Certamente una fetta di borghesia che negli anni ha aiutato Messina Denaro ha dichiarato anche De Lucia è morta Gina Lollobrigida alla grande attrice nata a Subiaco il 4 luglio 1927 aveva 95 anni nota per aver lavorato con ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNatalia Paragoni è incinta E' questa la domanda più gettonata delleore, dopo che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso sui social un video piuttosto ambiguo. Natalia Paragoni è incinta Da quando sono usciti da Uomini e Donne, Natalia Paragoni e ...Il sindacato ha aggiunto ulteriori precisazioni in merito allo sciopero, spiegando che gli ultimi incontri con l’Azienda non sarebbero stati positivi come ci si aspettava, per quanto concerne temi ...Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A, tra cui l’ultima pesantissima contro l’Atalanta, non hanno potuto che penalizzare ed essere decisive per l’esonero di Nicola. Il momento critico ...