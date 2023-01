Ultime Notizie Roma del 17-01-2023 ore 12 | 10

(Di martedì 17 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco vita in studio mi chiamo Matteo Messina Denaro l’audio del Boss arrestato Come ti chiami l’ho detto Matteo Messina Denaro così il boss risposta carabinieri che lo hanno arrestato alla clinica Palermo prima viaggiare su livelli record l’Istat conferma le Stime preliminari per gli indici nazionali dei prezzi al consumo per l’intera collettività che al lordo dei tabacchi dicembre 2022 aumenta dello 0 3% su base mensile e del 11 6 su base annua in media dello scorso anno i prezzi al consumo crescono del 81 segnando lo metto più ampio del 1985 la causa principale stanno individuata nella andamento dei prezzi dei beni energetici datori di lavoro e sindacati non sono riusciti a mettersi d’accordo sulle eventuali dilazione temporale degli incrementi salariali di Colf badanti e baby-sitter da ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Arriva The Last of Us , la ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ......di tre giorni fa e vuoi per la scarsità di opere capaci di concorrere con i grandi nomi, il team sta prendendo decisioni diverse in base ai propri interessi, com'è giusto che sia. Le...Il comparto del farmaco da prescrizione è aumentato del 2,2% a 14,3 miliardi di euro. Mentre il segmento commerciale (prodotti da banco senza obbligo di prescrizione, prodotti nutrizionali, integrator ...2' di lettura 17/01/2023 - Il secondo passo falso consecutivo dei biancorossi in Regular Season non ha compromesso la classifica della Cucine Lube Civitanova in SuperLega Credem Banca. Dopo la sconfit ...