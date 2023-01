Ultime Notizie Roma del 17-01-2023 ore 10 | 10

(Di martedì 17 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale con Messina Denaro abbiamo catturato l’ultimo stagista responsabile delle stragi del 1992 93 e viene saldato un debito con le vittime lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia durante la conferenza stampa dei Carabinieri siamo particolarmente orgogliosi del Lavoro portato a termine che conclude un lavoro lungo e delicatissima aggiunto il magistrato sottolineando l’importanza cruciale delle intercettazioni per l’esito dell’operazione le condizioni di salute di Messina Denaro sono state definite compatibili con la reclusione in carcere c’è stata Certamente una fetta di borghesia che negli anni ha aiutato Messina Denaro ha dichiarato anche De Lucia è morta Gina Lollobrigida alla grande attrice nata a Subiaco il 4 luglio 1927 aveva 95 anni nota per aver lavorato con ...

GENOVA- E' deceduto in queste ultime ore dopo aver avuto un malore il Direttore generale dell'Ospedale San Martino di Genova, Salvatore Giuffrida. "Oggi è un giorno triste. La sanità ligure perde uno ...A detta di Fletcher, la post-produzione del film è ben avviata e sta apportando gli ultimi ritocchi. Per questo, Ghosted potrebbe uscire prima del previsto: La produzione è ben confezionata. Sto solo ...