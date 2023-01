Ultime Notizie Roma del 17-01-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Ma per il 17 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale in studio arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro catturato dai carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza ieri la conferenza stampa il colonnello bottino Comandante Provinciale Trapani avanti con approfondimenti e perquisizioni sul territorio ci lascia 95 anni Gina Lollobrigida per tutti la Lollo è stata una delle attrici dei personaggi più grandi interpreti del cinema italiano un’icona per la sua bellezza e per il suo carattere volitivo era nata a Subiaco in provincia dinel 1927 diretta dei più grandi registi italiani da Blasetti edificada Comencini a Bolognini alla carriera da attrice aveva affiancato quella da fotografa la sua seconda grande passione andiamo aun incidente insolito è tragico quella verificatosi ieri mattina nel ...