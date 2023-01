Ultime Notizie – Pasolini | petizione online per riaprire le indagini sulla morte

(Di martedì 17 gennaio 2023)ledi Pier Paolo: è quanto si chiede con unalanciata dall’avvocato Stefano Maccioni, il legale che fecelenel 2009 e che ha assistito il cugino di, ucciso a Ostia nel 1975. La decisione è stata presa alla luce delle dichiarazioni del dicembre scorso davanti alla Commissione antimafia da Maurizio Abbatino, in passato legato alla Banda della Magliana. “L’uomo ha dichiarato di aver effettuato il furto delle pizze del film ‘Salò e le 120 giornate di Sodoma’ su commissione. In praticasarebbe stato ‘attirato’ all’Idroscalo di Ostia per riottenere quelle pizze in cambio di denaro” afferma Maccioni. Per l’avvocato quindi “si aprono nuovi ...

Si parla di Roberto D'Aversa come tecnico in pole position, anche se nelleore sarebbero ... tutte ledi benitez salernitana allenatore Leggi i commenti Calcio: tutte le[ { "@...Ecco il comunicato del club granata sulle condizioni del difensore centrale: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIndividuato e perquisito per tutta la notte il covo in provincia di Trapani dove il superlatitante ha trovato riparo negli ultimi tempi insieme ...Sebbene sia stato rilasciato da vari mesi, iOS 16 continua a essere pieno zeppo di bug, come testimoniato dalle tante segnalazioni in Rete.