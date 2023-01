Ultime Notizie – Navalny | figlia Dasha lancia campagna per liberazione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) A due anni dal ritorno in Russia di Aleksei, “per combattere per un Paese democratico, libero e bello”, lalaper la suae per dire no alla guerra. “Mio padre è innocente e deve essere liberato. Questo vale per tutti noi, il futuro della Russia e la democrazia nel mondo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione