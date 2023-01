Ultime Notizie – Migranti | Meloni sente Macron | “Urgenti soluzioni a livello Ue”

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Cordiale conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giorgiae il Presidente della Repubblica francese Emmanuelnel corso della quale sono stati affrontati i principali temi al centro dell’agenda europea e internazionale. È stata ribadita la volontà di garantire il pieno sostegno all’Ucraina e l’urgenza di individuare aeuropeoefficaci per sostenere la competitività delle imprese europee e per contrastare l’immigrazione illegale attraverso un effettivo controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea”. Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota. “Il presidente del Consiglioe il Presidente– si legge ancora – hanno concordato di continuare a confrontarsi su queste tematiche largamente condivise”. Adnkronos, ENTD, Get ...

