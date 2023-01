Ultime Notizie – Messina Denaro | sindaco Campobello | “Io non l’ho mai visto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Ai miei concittadini dico di avere fiducia nelle forze dell’ordine e nello Stato e di non avere paura. Chiunque haqualcosa o sa qualcosa che può essere utile alle indagini non nasconda la testa sotto la sabbia, aiuti gli investigatori a chiudere il cerchio. Dobbiamo affidarci allo Stato e non certo ai mafiosi”. A dirlo all’Adnkronos è Giuseppe Castiglione,didi Mazara, la cittadina del Trapanese dove l’ex primula rossa, Matteo, ha vissuto l’ultimo periodo della sua latitanza. L’abitazione utilizzata dall’ormai ex superlatitante, situata in una zona periferica lungo la strada che porta a Castelvetrano, nelle scorse ore è stata perquisita. “Abbiamo le nostre riserve sul fatto che possa essere passato inosservato”, ha detto oggi il procuratore di Palermo, ...