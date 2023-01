Ultime Notizie – Messina Denaro | Meloni | “A Ginevra dirò che i buoni vincono sempre”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Ialla fine. A una bambina di sei anni lo si spiega così”. Sono queste le parole che la presidente del Consiglio Giorgiauserà per spiegare alla figlial’arresto del boss mafioso Matteo. Le dichiarazioni fanno parte di un’intervista che andrà in onda questa sera, martedì 17 gennaio, nel nuovo appuntamento con ‘Fuori dal coro’ su Retequattro in prima serata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione