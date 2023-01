Ultime Notizie – Martin Luther King | figlio difende nuova statua Boston ma su web è bufera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023) E’ ”soddisfatto”III per lacollocata araffigurante i suoi genitori e che ha definito alla Cnn come ”un’enorme rappresentazione dell’unione tra le persone”, un ”ottimo lavoro fatto dall’artista” newyorkese Hank Willis Thomas. Alta sei metri e larga 12, l’opera d’arte ‘L’Abbraccio’ è stata però oggetto di crescenti critiche e prese in giro su internet, anche da parte dei parenti diJr. Laraffigura il suo abbraccio con Coretta Scottdopo aver vinto il premio Nobel per la pace nel 1964 rappresentando però solo le braccia della coppia e non le loro teste. Proprio questa stilizzazione ha fatto sì che, secondo alcuni, quello ...