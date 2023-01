Ultime Notizie – Covid | in gravidanza rischio morte 8 volte maggiore e pericoli per il bebè

(Di martedì 17 gennaio 2023) Infettarsi di-19 in qualsiasi momento dellaaumenta ildio di gravi malattie nella madre e moltiplica iper il nascituro. Per una donna incinta contagiata da Sars-CoV-2, in particolare, la probabilità di decesso è 8rispetto a quello che corre una futura mamma della stessa età senza. Lo rileva un’analisi di 12 studi internazionali, coordinata da Emily R. Smith della George Washington University – Milken Institute School of Public Health e pubblicata sulla rivista open access ‘Bmj Global Health’. Per ottenere dati prospettici di alta qualità i ricercatori hanno costituito un consorzio internazionale nell’aprile 2020, applicando un approccio analitico uniforme. Nonostante i limiti ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Arriva The Last of Us , la ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ......di tre giorni fa e vuoi per la scarsità di opere capaci di concorrere con i grandi nomi, il team sta prendendo decisioni diverse in base ai propri interessi, com'è giusto che sia. Le...Il comparto del farmaco da prescrizione è aumentato del 2,2% a 14,3 miliardi di euro. Mentre il segmento commerciale (prodotti da banco senza obbligo di prescrizione, prodotti nutrizionali, integrator ...2' di lettura 17/01/2023 - Il secondo passo falso consecutivo dei biancorossi in Regular Season non ha compromesso la classifica della Cucine Lube Civitanova in SuperLega Credem Banca. Dopo la sconfit ...