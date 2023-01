Ultime Notizie – Carenza farmaci | Schillaci | “30 quelli davvero mancanti”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Per ladi“il problemareale è su 30 medicinali. Seguiamo la questione e c’è un tavolo aperto”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il ministro della Salute, Orazio, al termine della sua informativa sul tema in Commissione Affari sociali alla Camera. Sui“gli italiani possono stare tranquilli, non serve fare scorte” ha assicurato. In Commissione Affari sociali della Camera, il ministro ha osservato che sul tema delladei“bisogna anche constatare che la comunicazione allarmistica di questi giorni sta generando quella che tecnicamente si chiama ‘di rimbalzo’: l’accaparramento del farmaco da parte dei pazienti, preoccupati di avere a ...

Virgilio Notizie

Come si evolverà la situazione Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato, ti suggeriamo " XTB - News e analisi di mercato ", XTB è un broker one stop shop (accesso a migliaia di ...... soprattutto sulle fasce più deboli e sui nuclei meno abbienti: nel 2022 l'impatto dell'inflazione è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa, attestandosi al +12,1% per queste, ... Morto il direttore del San Martino di Genova: Salvatore Giuffrida aveva 59 anni, il tweet dell'amico Bassetti "Resterò legato a Mercedes per tutta la vita", così disse in un'intervista il sette volte Campione del mondo, Lewis Hamilton. E infatti, secondo la fonte Sportune, per il britannico ci sarebbe una pro ...AGI - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, crede possibile un calo delle bollette del gas dopo l'abbassamento delle quotazioni al Ttf. Interpellato ulla ...