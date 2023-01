Ultime Notizie – Bper si conferma ‘Top Employer Italia’ per quarto anno consecutivo

(Di martedì 17 gennaio 2023)Banca sitra i “Tops Italia 2023” secondo la ricerca indipendente del Tops Institute, che ognianalizza le eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro. La Certificazione Tops viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli standard internazionali richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macroaree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity&Inclusion, Wellbeing e molti altri. In Italia le aziende certificate sono 141 (nel mondo 2.053 in ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Arriva The Last of Us , la ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno scelto un look griffato per la loro uscita a Riyadh con i figli. La ex stella del Manchester United ha indossato una felpa nera, un paio di jeans e sneaker ...Tiepolo, il “pittore profano” dopo due secoli e mezzo di “maniera moderna” riepiloga e conclude una fase artistica creando un distillato di pittura purissima del tutto autoreferenziale, un’arte fatta ...