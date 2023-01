Ultime Notizie – Ascolti tv | Rai1 vince prime time con ‘Il nostro Generale’ Secondo il GFVip

(Di martedì 17 gennaio 2023) Vittoria dineldi ieri sera con il terzo episodio della fiction ‘Ilseguito da 3.564.000 telespettatori pari a uno share del 18,78%.gradino del podio per Canale 5 con ‘Grande Fratello Vip’ visto da 2.570.000 telespettatori (share del 19,64%). Terzo posto per ‘Report’ che su Rai3 ha totalizzato 1.483.000 telespettatori e uno share del 7,37%. A seguire, su Rai2 ‘Boss in incognito’ è stato visto da 1.269.000 telespettatori (share del 5,91%) mentre su Italia 1 il film ‘Fast & Furious 6’ ha interessato 1.099.000 telespettatori (share del 6,05%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ è stata seguita 842.000 telespettatori registrando uno share del 5,40%. Su Tv8 il docufilm ‘Zlatan’ è stato visto da 482.000 telespettatori (share del 2,5%) mentre ...

Nelleore il prezzo del gas e' sceso poco sopra la soglia dei 50 euro a megawattora. Cop 17 - 01 - 23 11:09:26 (0250)NEWS,ENE,UTY 3 NNNNARTICOLO PRECEDENTE Capello: 'Dybala Si vince solo coi campioni'Sport Capello: 'Dybala Si vince solo coi campioni' 17 Gennaio Attualità In Cina cala la popolazione per la prima ...Sono almeno 40 le vittime dell'attacco dell'altro giorno a Dnipro, dove un missile russo ha sventrato un condominio facendo strage di civili. Il bilancio è… Leggi ...Mosca nega qualsiasi responsabilità nell'attacco, ma l’Aeronautica ucraina ha riferito che il condominio è stato colpito da un missile russo Kh-22 che le forze di Kiev non sono in grado di abbattere.