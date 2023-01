Uffizi | alzare il prezzo del biglietto è l’ultima scelta che un museo pubblico dovrebbe fare

(Di martedì 17 gennaio 2023) Quando Eike Schmidt nel 2015 è stato nominato direttore deldegliildeldi ingresso era di 8 euro. Ora, dal primo marzo 2023 ildelsarà di 25 euro. Nel giro di otto anni quindi il costo d’ingresso alpiù amato dagli italiani è salito del 212%. Il direttore deldeglipasserà alla storia come colui che ha ampiamente battuto l’inflazione. Un record poco invidiabile peraltro.gestionale oculata omanageriale sbagliata in odore di liberismo applicato alla fruizione del mondo dell’arte? Vediamo. Un primo aumento ci fu un anno prima della scadenza del suo mandato, e cioè nel 2018. Venne introdotto il...

