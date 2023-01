UFFICIALE – Kvaratskhelia non convocato per la sfida di Coppa Italia | il motivo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Questa sera va di scena laditra Napoli e Cremonese valida per l’accesso ai quarti di finale del torneo. Negli azzurri tutti a disposizione tranne due calciatori, non saranno infatti del match Khvichae Diego Demme. Calciomercato NapoliArsenal (Getty Images)nonper laIl Napoli ha comunicato attraverso il suo sitoildell’assenza di Kvara e Demme: “La squadra ha svolto attivazione e risveglio muscolare in palestra.non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i ...

Kvaratskhelia stasera riposa (forse, quasi sicuramente) perché sabato c'è il derby con la Salernitana, perché poi si entrerà in una specie di frullatore - il calcio di oggi - giocando un giorno sì e l ...