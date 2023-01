Ue alla rincorsa di Stati Uniti e Cina | la Commissione presenta il nuovo piano per il primato nelle tecnologie verdi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dal palco del World Economic Forum di Davos, la presidente dellaeuropea, Ursula von der Leyen, lancia ilindustriale per il Green Deal che, spiega, “renderà l’Europa la patria dellepulite e dell’innovazione produttiva verso l’obiettivo della neutralità del carbonio”. In primis, un intervento normativo che accompagni la transizione energetica e le sue principali soluzioni, dal fotovoltaico all’eolico, garantendo velocità e accesso attraverso il Net-Zero Industry Act. Secondo pilastro è quello finanziario, per il quale l’Ue presenterà un Fondo sovrano con l’obiettivo di “rafforzare i finanziamenti nel medio termine”. Il terzo pilastro è quello dello sviluppo delle competenze necessarie, mentre il quarto punta a difendere l’Ue dalle insidie del mercato e dalle pratiche sleali. Di fatto, il ...

Il Fatto Quotidiano

... ma dopo lo stupore di aver visto la mia nuova casa andai sul balcone checasa vecchia non ...metri e noi cresciutelli eravano soliti salire con le biciclette per poi prendere una grandee ...Continua laeuropea dei viola che non smette di credereseconda qualificazione continentale di seguito. Il Toro insegue un decimo posto che renderebbe felice Juric, come ha detto in ... Ue alla rincorsa di Stati Uniti e Cina, la Commissione presenta il nuovo piano per il primato nelle… una rincorsa epica alla promozione in Serie A Le due ultime outsiders della Serie A hanno una gran voglia di riscattarsi e di riprendersi il podio del campionato cadetto, ma dietro di loro ecco ...Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Garibaldi per una segnalazione di una persona che, dopo aver comm ...