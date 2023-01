Udinese | voci sulla cessione a un fondo statunitense | la società smentisce

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’ha smentito le indiscrezioni in merito alla possibilead unamericano a partire dal prossimo luglio. “In relazione all’articolo pubblicato stamani da Tuttosport,Calciocategoricamente quanto riportato e si sorprende che simili notizie, totalmente prive di fondamento, vengano pubblicate” si legge nella nota. Lo scenario era stato portato alla luce da Il Sole 24 ore la scorsa estate ed è stato ripreso da Tuttosport, che ha aggiunto nuovi dettagli. Secondo il quotidiano, la famiglia Pozzo sarebbe pronta a vendere le quote dellaper 200 milioni di euro al‘890 Fifth Avenue Partners Llc e Group Nine Acquisition Corp’. SportFace.

