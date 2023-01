Udinese | Pozzo addio? Club vicino alla cessione

CalcioMercato.it

...raccolto conferme alla notizia di stamane riguardo la cessione dell'. Stando a quanto appreso, però, la trattativa con 890FifthAvenue non è ancora giunta al traguardo. Giampaolo e Gino- ...E poi 'Anche l'diventa americana': dopo 37 anni icedono il club a un fondo USA. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 17 gennaio 2023All'estero, ... CM.IT | Sta per finire l'Era Pozzo: Udinese vicina alla cessione L'attaccante dell'Udinese Beto piace a tutti, ma se i Pozzo hanno detto no a un'offerta dell'Everton, sul portoghese ci sono altre società ...Deulofeu sì, Deulofeu no Mentre la società si interroga sul futuro dell’attaccante spagnolo, l’Udinese continua a lasciare punti per strada facendo perdere così di valore quella straordinaria partenz ...