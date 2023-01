Udinese | c'è la fila per Beto E s'inserisce anche una di Serie A

Today.it

di. A caccia di punti anche il Verona, penultimo a pari merito con la Sampdoria, che avrà però ... Fiorentina - Torino, Sampdoria -e Inter - Empoli saranno visibili anche su Sky e in ...Un Torino reduce da tre pareggi ditrova lo Spezia, che viene da quattro risultati utili ... Trae Bologna è gara vibrante e l'approccio migliore è dell'; al 4' sfondamento di Beto ... Calciomercato Udinese, partono gli assalti a Deulofeu e Beto La società, però, dopo la seconda sconfitta di fila ha deciso di andare in ritiro anticipato e solo in questo modo concentrarsi al meglio in vista del prossimo incontro. Nel frattempo mister Sottil ...Udinese nelle mani degli americani Secondo Tuttosport è praticamente fatta ma il club smentisce uffciialmente. "In relazione all’articolo pubblicato stamane da Tuttosport, Udinese Calcio smentisce ...