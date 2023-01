Udinese americana? Arriva la smentita del club

TUTTO mercato WEB

Poche ore fa l'aveva preso tempo e aveva preferito non commentare le notizie di stampa, ma di fronte al rilancio virale dell'articolo del quotidiano sportivo sui social network e alla ...Gianpaolo Pozzo , infatti, rilevò il club friulano nel luglio del 1986 e passerà la mano dopo 37 anni intensissimi sia dal punto di vista sportivo sia da quello aziendale: l'è infatti uno dei ... Tuttosport: "L'Udinese è americana". Club bianconero ceduto a due fondi USA Anche l'Udinese potrebbe cambiare proprietà: dopo i primi annunci, ora ci sarebbero i nomi di due fondi, 890 Fifth Avenue Partners e Group Nine Acquisition.Anche l’Udinese diventa americana. Su Tuttosport in edicola stamani si legge come il club bianconero sia stato venduto ad un fondo a stelle e strisce: 890 Fifth Avenue… Leggi ...