Ucraina | Zelensky | ' se non fermiamo Putin ci sarà la Terza Guerra Mondiale'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Se non, altro che Unione Europea. Cila, perché quando lui invaderà la Polonia, gli Stati Baltici, nessuno riuscirà a fare nulla, bensì tutti entreranno nella. Tutti. Anche l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, tutti gli stati membri della Nato saranno costretti a entrare inper dimostrare che la Nato esiste davvero". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un'intervista a Porta a porta chetrasmessa stasera. "Se qualcuno dei leader degli stati Nato non vorrà entrare in- ha aggiunto- le loro società non glielo consentiranno. Gli diranno: ma ci ...

Le operazioni di soccorso sono state completate, ma 20 persone restano disperse. Il vicesegretario di Stato americano visita la capitale. Mosca: 'Forze armate ampliate fino a 1,5 milioni di effettivi'. Shoigu visita il battaglione ...L'aspetto molto inin visita ufficiale. Si, è vero, lei verrà presto. Non posso comunicare la data, ma () presto'.ha poi parlato della guerra in corso contro la Russia: 'L'uso di ...L'uso di una bomba nucleare tattica da parte russa non sarebbe vantaggioso per loro ma non è possibile entrare nella testa del ...Ogni evento è importante, per gli Zelensky, per promuovere la crociata ucraina anti-Russia. Mentre il presidente Volodymyr interviene da remoto, sua moglie Olena lo fa in presenza. Pertanto, è più che ...