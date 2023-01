Ucraina | Zelensky | “Russia prepara nuova fase | servono nuove armi”

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lastando unadella guerra, l’ha bisogno die ringrazia la Gran Bretagna per l’ultimo pacchetto di aiuti. E’ il quadro che il presidente ucraino Volodymyrdelinea nel suo consueto messaggio su Telegram, evidenziando in particolare “quello che è successo” nella regione di “Dnipro”, dove decine di civili sono morti nel raid condotto da Mosca contro un edificio residenziale.sottolinea “che lastiando un nuovo tentativo di prendere l’iniziativa nella guerra” e fa notare ancora una volta “il fatto che la natura dei combattimenti sul fronte richiedasoluzioni nell’approvvigionamento della ...

È quanto scrive su Twitter il presidente dell', Volodymyr, ringraziando il primo ministro e il segretario alla Difesa del Regno Unito, dopo che Londra ha annunciato l'invio di carri ......tutti i membri della coalizione per difendere l'e la libertà. E per accelerare il processo decisionale". E' un passaggio della dichiarazione odierna del presidente ucraino Volodymyr, ...La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman si è recata in visita a Kiev lunedì 16 gennaio, alla guida di una delegazione composta ..."Quello che è successo a Dnipro, il fatto che la Russia stia preparando un nuovo tentativo di prendere l'iniziativa nella guerra, il fatto che la natura dei combattimenti al fronte richieda nuove solu ...