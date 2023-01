Ucraina | von der Leyen | Sostegno e aiuti da parte dell' Ue finche' serviranno

Borsa Italiana

der Leyen ha suggerito la costituzione di un " Club delle materie prime essenziali " con i partner che condividono la stessa visione " "dagli Stati Uniti all'" ", "per rafforzare ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, nel suo "special address" al Forum di Davos, in Svizzera, riferendosi alla prima tranche di nuovi aiuti da tre miliardi di ... Ucraina: Von der Leyen, saremo al suo fianco per tutto il tempo ... (Agenzia Vista) Davos, 17 gennaio 2023 "Posso assicurarvi che l'Europa sarà sempre con voi e sul fronte degli aiuti economici ci saremo, per tutto il tempo che sarà necessario". Lo ha detto la presid ...(Agenzia Vista) Davos, 17 gennaio 2023 "Non ci sarà nessuna impunità contro questi crimini". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Davos riferendosi all'aggressione mi ...