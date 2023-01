Ucraina | si cercano ancora 25 dispersi a Dnipro

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si25, dopo il bombardamento russo che ha sventrato un palazzo in città uccidendo almeno 40 persone fra cui tre bambini. L’attacco missilistico è avvenuto sabato scorso 14 gennaio. “Alle 8 del 17 gennaio – riportano i servizi di emergenza dell’– 39 persone sono state salvate, tra cui 6 bambini. Sono 40 la persone morte, tra cui 3 bambini; 79 persone sono rimaste ferite, tra cui 16 bambini“., il palazzo sventrato dai missili russi il 14 gennaio. Foto Ansa/DssuI servizi di emergenza spiegano di avere “ricevuto 47 segnalazioni di persone scomparse. Di queste, 18 sono state trovate morte, 4 erano vive e si trovavano con i parenti negli ospedali. Siattualmente 25 ...

