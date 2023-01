Ucraina | Onu | Oltre 7mila civili uccisi da inizio guerra | Attacco a Dnipro | le vittime salgono a 41

TGCOM

Lo annuncia su Telegram Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio del presidente dell', aggiornando a 41 il numero dei morti del bombardamento. "Alle 09.46, il corpo di un bambino è stato ...Belgorod si trova sul fiume Seversky Donets, a circa 40 chilometri a nord del confine con l'. 17 gen 07:39: "Finora accertate oltre 7mila vittime civili in" Sono 7.031 i civili ... Ucraina, Onu: finora accertate oltre 7mila vittime civili La guerra in Ucraina giunge al giorno 328. Col ritorvamento del corpo di un bambino tra le macerie sale ad almeno 41 morti e oltre cento feriti il bilancio dell'attacco russo al condominio di Dnipro.Sono 7.031 i civili uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte delle forze russe, ma il bilancio reale è “considerevolmente più alto” poiché questo è solo il numero delle vittime confermate ...