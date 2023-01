Ucraina | non possiamo fare un negoziato con Putin | bisogna presentargli il conto da pagare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tutti noi europei eravamo convinti che quei timori di guerra, che ancora esistevano fino alla caduta del muro di Berlino, fossero definitivamente superati. Prima con l’unificazione di Berlino, poi di tutta la Germania, infine con gli accordi commerciali e monetari per l’unificazione di tutta l’Europa. Con i cambiamenti ai vertici dell’Unione Europea, avvenuti a seguito delle ultime elezioni europee tre anni fa, ci si avvicinava veramente a quell’obbiettivo di unificare l’intera Europa in modo democratico. Molti egoismi, tra gli Stati già aderenti agli accordi europei, impedivano ancora di raggiungere rapidamente l’obbiettivo e gli unici pesanti ritardi. Fino a un anno fa erano solo quelli delle chiusure forzate dovute al Covid-19, non a motivo di irriducibili disaccordi. Invece no. Ci ha pensato il dittatore erede di Ivan il Terribile a riportarci tutti indietro di un secolo in una ...