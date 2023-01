Ucraina | media | l' Olanda invierà missili Patriot a Kiev | Putin | il 2022 anno molto difficile per la Russia | Zelensky | Meloni sarà

Il Sole 24 ORE

17 gen 19:11: l'Olanda invierà missili Patriot a Kiev L'Olanda manderà missili Patriot all'. Lo ha detto il premier Mark Rutte, in visita alla Casa Bianca, citato dall'agenzia olandese ...... ma ora a strozzare gli allevatori è l'esplosione delle spese di produzione, cresciute indel ... con i prezzi in salita anche a causa della guerra in. Da salvare c'è la straordinaria ... Ucraina ultime notizie. Ucraina, almeno 20 morti in attacco russo a condominio Dnipro Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Swg la coalizione di maggioranza subisce un calo questa settimana, in leggero recupero il Pd ...Andrey Medvedev, 26 anni, ha disertato a luglio e ora si trova a Oslo. Si è detto pronto a testimoniare: a breve l’interrogatorio con l’unità di polizia norvegese che indaga sui crimini di guerra. «Ne ...