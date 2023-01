Ucraina | lo stratega di Zelensky lascia dopo le polemiche sull’attacco missilistico a Dnipro

InsideOver

... invita a [...] Continua a leggere The post Oleksiy Arestovych, lodi Zelensky che ha previsto la guerra inappeared first on InsideOver.... in realtà, un'eminenza grigia comunicativa e politica per quella che inè stata etichettata [...] Continua a leggere The post Lascia Arestovych, lodi Zelensky: dimissioni o "purga"... Lascia Arestovych, lo stratega di Zelensky: dimissioni o "purga" Sono dimissioni "rumorose" quelle del consigliere presidenziale ucraino, Oleksij Arestovych, che ha annunciato la rinuncia ...Gli esperti militari sostengono che l'esercito australiano avrà una capacità di attacco a lungo raggio senza precedenti. Merito del sistema missilistico Himars (High mobility artillery rocket) che Sid ...