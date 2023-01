Ucraina guerra | la confessione del mercenario della Wagner fuggito

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilin Norvegia ha testimoniato di aver avuto paura per la sua vita, dopo essersi rifiutato di rimanere in servizio con la società di Evghany Prigozhin, allo scadere di un primo contratto. Lo scorso novembre, Prigozhin aveva imposto il rinnovo del contratto a tutti. Parlando con Vladimir Osechkin, il direttore di Gulagu.ru, un attivista russo che aiuta i profughi a ottenere visti all’estero, Andrei Medvedev cita il caso di Evgheny Nuzhin, un altroche aveva lasciato il servizio e che poi era stato ucciso. La sua barbara esecuzione era stata ripresa in video. “Venivamo buttati in battaglia come carne da cannone”, ha denunciato. Medvedev ha ricordato di aver passato la frontiera all’altezzacittà russa di Nikel. Ed è poi ...