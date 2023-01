Ucraina | ex comandante della Wagner scappa in Norvegia | “Buttati in battaglia come carne da cannone”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ha attraversato la frontiera il 12 gennaio, vicino alla città mineraria russa di Nickel, nella regione di Murmansk. Le guardie di frontiera russe l’hanno vistore e hanno provato a fermarlo, sparandogli. Ma lo hanno mancato. Così Andriy Medvedev, un exdel gruppo mercenario, si è rivolto alle forze dell’ordine locali chiedendo asilo politico. È fuggito perché temeva per la sua vita, dopo essersi rifiutato di rimanere in servizio con la società di Evgheny Prigozhin, allo scadere di un primo contratto durato quattro mesi, dopo il quale i miliziani sono stati costretti ad accettare a novembre un ulteriore rinnovo. Ma lui ha deciso di lasciare arbitrariamente la sua unità ed è tornato in Russia, dove ha contattato gli attivisti per i diritti umani affermando che gli uomini legati al gruppo dei mercenari stavano ...

